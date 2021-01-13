Uganda Devlet Başkanı Museveni, seçim öncesi getirilen sosyal medya yasağını savundu

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yarın yapılacak seçimlerden önce sosyal medyaya uygulanan yasağı savunarak, teknoloji şirketlerinin siyasi taraflara eşit davranmadığını söyledi.

Museveni, seçimler öncesinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Hiç kimsenin buraya gelerek bizim için iyi ve kötü olana karar vermesini hoş göremeyiz." dedi.

Televizyona askeri ceketle çıkması dikkati çeken Museveni, konuşmasında özellikle Facebook şirketini hedefe alarak, partisi Ulusal Direniş Hareketi (NRM) destekçilerinin sayfalarının kapanmasına tepki gösterdi.

Museveni, "Eğer Uganda'da faaliyet yürütüyorsanız, herkes tarafından eşit kullanımına müsaade etmelisiniz. Eğer NRM'nin karşısında yer alacaksınız, Uganda'da iş yapamazsınız. Uganda bizim ülkemiz, hiç kimsenin değil." diye konuştu.

Uganda İletişim Komisyonu (UCC), dün, internet servis sağlayıcılarına tüm sosyal medya ve mesajlaşma araçlarını kısıtlaması talimatı göndermişti.

Facebook, pazartesi günü, "gerçek kişi olmadığı" iddiasıyla Museveni'yi destekleyen bazı hesapları kapatma kararı almıştı.

"Bobi Wine" ismiyle bilinen şarkıcı Robert Kyagulanyi, 14 Ocak'taki seçimlerde 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş