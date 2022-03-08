Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan istifa etti

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba (47) ordudan istifa ettiğini duyurdu.

Orgeneral Kainerugaba, istifasını Twitterdan açıklayarak "Dünyanın en büyük ordusu olan şanlı ordumda 28 yıllık hizmetten sonra emekliliğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ben ve askerlerim çok şey başardık! Uganda'nın tüm erkek ve kadınlarına sevgi ve saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kainerugaba 1999'da orduya subay olarak katılmıştı.

İngiltere, Mısır ve Güney Afrika'da çeşitli askeri eğitimlere katılan Kainerugaba, Ağustos 2012'de Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Özel Kuvvetler Komutanlığına atanmıştı.

Kainerugaba, geçen sene Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirilmişti.

Orgeneral Kainerugaba'nın 1986'dan beri iktidarda olan 77 yaşındaki babası Devlet Başkanı Museveni'nin halefi olabileceği öne sürülüyor.

AA / Güncel