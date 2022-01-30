Uganda'daki yangında bir kişi öldü, 100 ev zarar gördü - Haberler
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Uganda'daki yangında bir kişi öldü, 100 ev zarar gördü

AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Uganda'daki yangında bir kişi öldü, 100 ev zarar gördü

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da çıkan yangında 100 evin kullanılamaz hale geldiği, bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da çıkan yangında 100 evin kullanılamaz hale geldiği, bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Luke Owoyesigire, yangında 50 mısır değirmeninin hasar gördüğünü ifade etti.

Yangında 100 evin kullanılamaz hale geldiğini aktaran Owoyesigire, engelli olduğu için kaçamayan bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Afrika, Uganda, Polis, Güncel, Haber

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