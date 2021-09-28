Uganda'daki Afgan mültecilerden bazıları yasa dışı yollarla Güney Sudan'a geçti

Güney Sudan hükümeti, Uganda sınırından 40 Afgan mültecinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini duyurdu.

Güney Sudan Göç, Pasaport, Vatandaşlık ve Nüfus Dairesi Genel Müdürü Atem Marol Biar, Uganda'dan ülkeye geçiş yapan Afgan mültecilerin güvenlik sorununa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Biar, ülkeye gelen 40 Afgan mülteciye ilişkin, "Bu sadece güvenlik görevlilerimiz için değil halkımız için de büyük bir endişe." ifadesini kullandı.

Uganda, ABD'nin talebi üzerine 2 bin Afgan mülteciyi ülkesine geçici olarak kabul edeceğini duyurmuş ve bu kararla Afgan mültecileri ülkesine kabul eden ilk Afrika ülkesi olmuştu.