Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye Kovid-19 aşısı yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye Kovid-19 aşısı yapılacak

Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye Kovid-19 aşısı yapılacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika ülkesi Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacağı bildirildi.

Afrika ülkesi Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacağı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uganda sözcüsü Wendy Daphne Kasujja, Kovid-19'a karşı mültecileri korumayı hedeflediklerini dile getirdi.

Mültecilerin aşılanması konusunda verdiği destekten dolayı Uganda hükümetine minnettar olduklarını dile getiren Kasujja, BMMYK olarak ülkedeki 1,4 milyon mültecinin aşılanması için gereken çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Güney Sudan, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerden mültecilere ev sahipliği yapan Uganda'da 398 mültecinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Diego Muslera Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye Kovid-19 aşısı yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:32:12. #1.16#

title