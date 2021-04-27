Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye Kovid-19 aşısı yapılacak

Afrika ülkesi Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacağı bildirildi.

Afrika ülkesi Uganda'daki 1,4 milyon mülteciye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacağı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uganda sözcüsü Wendy Daphne Kasujja, Kovid-19'a karşı mültecileri korumayı hedeflediklerini dile getirdi.

Mültecilerin aşılanması konusunda verdiği destekten dolayı Uganda hükümetine minnettar olduklarını dile getiren Kasujja, BMMYK olarak ülkedeki 1,4 milyon mültecinin aşılanması için gereken çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Güney Sudan, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerden mültecilere ev sahipliği yapan Uganda'da 398 mültecinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak