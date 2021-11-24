Uganda'da zam talebiyle grev başlatan doktorlar ile hükümet anlaşmaya vardı

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da zam talebiyle grev başlatan doktorlar ile hükümet arasında anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Uganda Tabipler Birliği ile Devlet Başkanı Yoweri Museveni arasındaki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde Museveni, doktorların zam talebini kabul etti.

Uganda Tabipler Birliği, 22 Kasım'dan itibaren, hükümetin verdiği zam sözünü yerine getirinceye kadar süresiz grev başlatmıştı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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