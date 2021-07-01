Uganda'da yüzlerce kişiye sahte Kovid-19 aşısı yapıldı

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yüzlerce kişiye sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yüzlerce kişiye sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Sağlık İzleme Birimi Başkanı Dr. Wallen Naamara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 800'den fazla kişiye sahte Kovid-19 aşısı yapıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını aktaran Naamara, iki hemşirenin gözaltına alındığı, hakkında yakalama kararı çıkarılan bir doktorun da kaçtığı bilgisini paylaştı.

Naamara, sahte aşıların 15 Mayıs-17 Haziran'da yapıldığını belirterek tespit edilemeyen birçok kişinin de sahte aşı olmuş olabileceğini söyledi.

Uganda'da 79 bin 977 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1023 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak