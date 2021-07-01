Uganda'da yüzlerce kişiye sahte Kovid-19 aşısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uganda'da yüzlerce kişiye sahte Kovid-19 aşısı yapıldı

Uganda'da yüzlerce kişiye sahte Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yüzlerce kişiye sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yüzlerce kişiye sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Sağlık İzleme Birimi Başkanı Dr. Wallen Naamara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 800'den fazla kişiye sahte Kovid-19 aşısı yapıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını aktaran Naamara, iki hemşirenin gözaltına alındığı, hakkında yakalama kararı çıkarılan bir doktorun da kaçtığı bilgisini paylaştı.

Naamara, sahte aşıların 15 Mayıs-17 Haziran'da yapıldığını belirterek tespit edilemeyen birçok kişinin de sahte aşı olmuş olabileceğini söyledi.

Uganda'da 79 bin 977 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1023 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uganda'da yüzlerce kişiye sahte Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:16:21. #1.15#

title