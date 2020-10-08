Uganda'da yolcu teknesi alabora oldu: 5 ölü
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Uganda'da yolcu teknesi alabora oldu: 5 ölü

08.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:22
Uganda'da yolcu teknesi alabora oldu: 5 ölü

Uganda'da Nil Nehri üzerinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da Nil Nehri üzerinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

The Daily Montior'un haberine göre, Pakwach bölgesinden Nwoya'ya seyahat eden ve 8 kişiyi taşıyan tekne, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Polis yetkilileri, kaza sonrasında boğulan biri 3 aylık bebek olmak üzere toplam 5 kişinin cansız bedenini sudan çıkardıklarını, 3 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

Nil ve Albert Nehirleri üzerinde teknelerle yolcu taşımacılığının yaygın olduğu ülkede, aşırı yük taşıma ve hava koşulları nedeniyle sık sık kazalar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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