Uganda'da yolcu teknesi alabora oldu: 5 ölü
08.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:22
Uganda'da Nil Nehri üzerinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Uganda'da Nil Nehri üzerinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
The Daily Montior'un haberine göre, Pakwach bölgesinden Nwoya'ya seyahat eden ve 8 kişiyi taşıyan tekne, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.
Polis yetkilileri, kaza sonrasında boğulan biri 3 aylık bebek olmak üzere toplam 5 kişinin cansız bedenini sudan çıkardıklarını, 3 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.
Nil ve Albert Nehirleri üzerinde teknelerle yolcu taşımacılığının yaygın olduğu ülkede, aşırı yük taşıma ve hava koşulları nedeniyle sık sık kazalar meydana geliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş