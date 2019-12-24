Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı
Uganda'da düzenlenen Doğu ve Orta Afrika Uluslar Futbol Kupası (Cecafa Senior Challenge Cup) sonrasında Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu sırra kadem bastı.
24.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:09
Uganda'da düzenlenen Doğu ve Orta Afrika Uluslar Futbol Kupası (Cecafa Senior Challenge Cup) sonrasında Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu sırra kadem bastı.
Kupa sözcüsü Rogers Mulindwa güvenlik güçlerinin arama çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com