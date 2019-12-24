Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı
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Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı

Uganda'da düzenlenen Doğu ve Orta Afrika Uluslar Futbol Kupası (Cecafa Senior Challenge Cup) sonrasında Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu sırra kadem bastı.

24.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:09
Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı

Uganda'da düzenlenen Doğu ve Orta Afrika Uluslar Futbol Kupası (Cecafa Senior Challenge Cup) sonrasında Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu sırra kadem bastı.


Kupa sözcüsü Rogers Mulindwa güvenlik güçlerinin arama çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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