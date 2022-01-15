Uganda'da yatakhanelerde çıkan yangında 5 öğrenci hayatını kaybetti

Uganda'da iki ilkokulun yatakhanelerinde çıkan yangında 6 ila 7 yaşlarındaki 5 öğrenci yaşamını yitirdi.

Uganda polisi, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başkent Kampala'daki New Crest İlkokulu'nun kızlar yatakhanesinde çıkan yangında 4 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 3 öğrencinin ciddi şekilde yaralandığını belirtti.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, yerel sakinlerin yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken durumu polise bildirmekte geciktiği ifade edildi.

Öte yandan The Daily Monitor gazetesi, bu olaydan bir saat sonra Kyotera'daki St John's İlkokulu'nun yatakhanesinde de yangın çıktığını ve bir öğrencinin de burada can verdiğini duyurdu.

Öğrencilerin 6 ila 7 yaşlarında oldukları belirtildi.

Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana ara verilen eğitim-öğretim geçen hafta yeniden başlamıştı.