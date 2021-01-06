Uganda'da tüm muhalif partiler oyları tek merkezde hesaplayacak
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Uganda'da tüm muhalif partiler oyları tek merkezde hesaplayacak

06.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:38
Uganda'da tüm muhalif partiler oyları tek merkezde hesaplayacak

Uganda'da muhalif partiler ve başkan adayları, gelecek hafta yapılacak genel seçimler için ortak seçim takip merkezi kurdu.

Uganda'da muhalif partiler ve başkan adayları, gelecek hafta yapılacak genel seçimler için ortak seçim takip merkezi kurdu.

Seçim öncesinde şiddet olaylarının görüldüğü ve 76 yaşındaki Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin yeniden aday olduğu ülkede, içerisinde Demokratik Değişim Forumu (FDC), Adalet Forumu, Demokratik Parti ve Ulusal Birlik Platformu'nun da olduğu muhalif partiler seçim sonuçlarını tek bir merkezde toplayacaklarını duyurdu.

Oy sayımlarını takip için kurulan Farklılık İçinde Birlik Forumu'ndan yapılan açıklamada, tüm muhalefetin teknolojik araçları ve parti teşkilatlarını kullanarak ülke genelinden gelecek seçim sonuçlarını izleyeceği ve kayıt altına alacağı belirtildi.

Açıklamada, seçim koordinasyon merkezinin nerede olacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Uganda'da 14 Ocak'ta yapılacak seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

"Bobi Wine" olarak da bilinen ve Ulusal Birlik Platformu'nun başkanlığını yapan Robert Kyagulanyi, 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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