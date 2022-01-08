Uganda'da toplu taşıma kullananlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirildi - Haberler
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Uganda'da toplu taşıma kullananlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirildi

Uganda'da toplu taşıma kullananlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirildi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da toplu taşıma araçlarını kullanan yolculara Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da toplu taşıma araçlarını kullanan yolculara Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanı Ruth Aceng, basına yaptığı açıklamada, "18 yaş üstü tüm yolcuların toplu taşıma kullanabilmeleri için Kovid-19 aşı belgelerini göstermeleri gerekiyor." dedi.

Kovid-19'un yayılmasını önlemeye çalıştıklarını söyleyen Aceng, sertifika ve aşı kartını doğrulayacak bir sistem üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

Öte yandan Uganda Taksi İşletmecileri Başkanı William Kizito, kararın uygulanabilirliğinin zor olduğuna dikkati çekerek söz konusu karara karşı olduklarını söyledi.

Uganda'da şimdiye kadar 150 bin 301 kişide Kovid-19 tespit edilirken 3 bin 325 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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