Uganda'da tekne alabora oldu: 8 ölü
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Uganda'da tekne alabora oldu: 8 ölü

Uganda'nın batısındaki Albert Nehri'nde teknenin alabora olması sonucu aralarında bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da tekne alabora oldu: 8 ölü
26.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:43

Uganda'nın batısındaki Albert Nehri'nde teknenin alabora olması sonucu aralarında bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, çoğunluğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 18 yolcu taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 10 aylık bir bebeğin de bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, kapasitenin üstünde yolcu alınması nedeniyle meydana gelen tekne kazasında 10 kişinin kurtarıldığı, 4 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Arama çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, kurtarılan 10 kişinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ituri kentinden olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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