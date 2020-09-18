Uganda'da su nedeniyle çıkan çatışmada 11 kişinin ölümü soruşturuluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uganda'da su nedeniyle çıkan çatışmada 11 kişinin ölümü soruşturuluyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uganda hükümeti, ülkenin kuzeybatısında mültecilerle yerel halk arasında su nedeniyle yaşanan şiddet olaylarında 11 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Uganda'da su nedeniyle çıkan çatışmada 11 kişinin ölümü soruşturuluyor
18.09.2020 01:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 02:00

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uganda hükümeti, ülkenin kuzeybatısında mültecilerle yerel halk arasında su nedeniyle yaşanan şiddet olaylarında 11 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Yerel basındaki haberlere göre, Uganda'nın Mültecilerden Sorumlu Bakanı Musa Ecweru, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısında mültecilerle yerel halk arasında su nedeniyle çıkan çatışmalarda 10 mülteci ve bir gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bölgedeki olayın üzücü olduğuna işaret eden Ecweru, adaletin yerine getirilmesi için çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

Ecweru, bölgede mültecilerle bölge halkı arasında zaman zaman yaşanan gerilimin yetersiz kaynaklardan olduğunu belirterek, mültecilere bakmak için daha fazla fona ihtiyaç duyduklarını söyledi.

BMMYK Uganda Temsilcisi Joel Boutroue, ülkedeki olayların endişe verici olduğunu ifade etti.

Uganda'nın kuzeybatısında geçen hafta bir genç çobanın su alım noktasında sırasını beklememesi, mültecilerle yerel halkı arasında çatışma neden olmuştu. Olayda genç ve 10 mülteci hayatını kaybetmişti.

Afrika Kıtası'nda en fazla mülteci ev sahipliği yapan Uganda, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalardan kaçan 1,4 milyon kişiyi ağırlıyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Adam Abu
Adam Abu
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Murat Kurum Angela Merkel Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Ferhat Göçer Okan Bayülgen
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uganda'da su nedeniyle çıkan çatışmada 11 kişinin ölümü soruşturuluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 02:04:02. #1.15#
title