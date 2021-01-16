Uganda'da seçimleri mevcut Devlet Başkanı Museveni kazandı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'taki seçimlerde koltuğunu korudu.

Seçim Komisyonuna göre, Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı Museveni, 6. kez devlet başkanlığı koltuğuna oturdu.

76 yaşındaki Museveni, oyların yüzde 58,64'ünü, en büyük rakibi Ulusal Birlik Platformunun adayı Robert Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü aldı.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı Kyagulanyi, seçim sonuçlarını kabul etmeyerek usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.

35 yıldır iktidarda

1944'de bir sığır çobanının çocuğu olarak dünyaya gelen Museveni, üniversite eğitimini Tanzanya'da aldı.

Gençlik yıllarında Pan-Afrikanist ve Marksist bir siyaset benimseyen ve gençlik hareketlerine önderlik eden Museveni, 29 yaşında Ulusal Kurtuluş Cephesini kurarak dönemin Devlet Başkanı İdi Amin'i devirmeye çalışan isyancı hareketlerin içerisinde yer aldı.

Tanzanya güçleri ve eski ülke lideri Milton Obote'yle birlikte Amin'i deviren Museveni, daha sonra ülkenin kırsal bölgelerinde örgütlenerek Amin'den sonra koltuğa oturan Obote'ye karşı isyan hareketi başlattı.

Obote'nin askeri darbeyle devrilmesi sonucu iktidarı devralan askeri kanadı da devirmeyi başaran Ulusal Kurtuluş Hareketi (NRM) lideri Museveni, 1986'da devlet başkanı oldu ve halka demokrasi vaadinde bulundu.

Batı ülkeleriyle kurduğu iyi ilişkilerle bilinen Museveni, kalkınma ve sağlık alanında yaptığı iyileştirmelerle sonraki yıllarda halkın desteğini aldı.

Museveni, 2000'lerin başından bu yana muhalefete ve medyaya yönelik baskılarla anılmaya başlandı ve anayasada devlet başkanları için konulan 75 yaş sınırında yapılan değişiklikle tekrar aday olabilmesinin yolunu açtı.

Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak