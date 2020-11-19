Uganda'da seçim öncesi tırmanan şiddet olaylarında ölü sayısı 16'ya yükseldi
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Uganda'da seçim öncesi tırmanan şiddet olaylarında ölü sayısı 16'ya yükseldi

19.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 19.11.2020 19:06
Uganda'da seçim öncesi tırmanan şiddet olaylarında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, destekçileri ile polis arasında çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, destekçileri ile polis arasında çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Kampala Polisi Sözcüsü Patrick Onyango, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkentin farklı bölgelerindeki Kyagulanyi taraftarlarının gösterilerinde çıkan olaylarda en az 65 kişinin yaralandığını belirtti.

Gösterilerde ölü sayısının 16'ya yükseldiği bilgisini paylaşan Onyango, olaylarla ilgili 350'den fazla kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, şiddet olaylarından ve ölümlerden protestocuları sorumlu tutarken, Ugandalı aktivistler ise göstericilerin polis kurşunuyla öldüğünü ileri sürdü.

Olayların yaşandığı bölgeye polis ve askeri birliklerin konuşlandırıldığı bildirildi.

Uganda polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçim çalışmalarına 200 kişiden az olması kaydıyla izin verildiği ancak Kyagulanyi'nin propaganda faaliyetlerini daha fazla kişiyle yaptığı için gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Adaylık başvurusu yapan Kyagulanyi, bu ayın başında da gözaltına alınmıştı. Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, 4 başkan adayı seçim kampanyasına ara vermişti.

Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek genel seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçluyor.

34 yıldır iktidarda bulunan Museveni de seçimlerde yeniden aday oldu. 1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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