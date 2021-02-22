Uganda'da muhalif lider Wine seçim sonuçlarına itirazını geri çekiyor

Uganda'da Bobi Wine adıyla bilinen muhalif lider Robert Kyagulanyi, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazı geri çekeceğini duyurdu.

Uganda'da Bobi Wine adıyla bilinen muhalif lider Robert Kyagulanyi, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazı geri çekeceğini duyurdu.

The Daily Monitor'un haberine göre, Wine, başkent Kampala'da düzenlediği basın toplantısında, avukatlarına Yüksek Mahkemeye yapılan itirazı geri çekme sürecini başlatmaları için talimat verdiğini söyledi.

Bazı hakimleri "tarafgirlikle" suçlayan Wine, şiddet yoluna başvurmadan başka yollarla mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Öte yandan, Wine'ın davayı geri çekmesi halinde bazı yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'ta yapılan seçimde koltuğunu koruyarak 6. kez devlet başkanı olmuştu.

Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş