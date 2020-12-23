Uganda'da Kovid-19'la mücadelede halka 29 milyon maske dağıtıldı

Yaklaşık 42 milyon nüfusa sahip Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halka 29 milyon maske dağıtıldığı bildirildi.

Yaklaşık 42 milyon nüfusa sahip Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halka 29 milyon maske dağıtıldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Sağlık Bakanlığı Sekreteri Dr. Diana Atwine, öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere maske yardımı yapıldığını açıkladı.

Atwine, "Ülke genelinde halka 29 milyon maske dağıtıldı. Maskeler yerel yönetimler üzerinden halka ulaştırıldı." dedi.

Ülkede şimdiye kadar 31 bin 910 kişi virüse yakalandı, 238 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak