Uganda'da Kovid-19'la mücadelede halka 29 milyon maske dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uganda'da Kovid-19'la mücadelede halka 29 milyon maske dağıtıldı

23.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:10
Uganda'da Kovid-19'la mücadelede halka 29 milyon maske dağıtıldı

Yaklaşık 42 milyon nüfusa sahip Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halka 29 milyon maske dağıtıldığı bildirildi.

Yaklaşık 42 milyon nüfusa sahip Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halka 29 milyon maske dağıtıldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Sağlık Bakanlığı Sekreteri Dr. Diana Atwine, öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere maske yardımı yapıldığını açıkladı.

Atwine, "Ülke genelinde halka 29 milyon maske dağıtıldı. Maskeler yerel yönetimler üzerinden halka ulaştırıldı." dedi.

Ülkede şimdiye kadar 31 bin 910 kişi virüse yakalandı, 238 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İsmail Demir Özlem Zengin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay İrem Derici Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Çağdaş Atan Lionel Messi Samet Aybaba Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uganda'da Kovid-19'la mücadelede halka 29 milyon maske dağıtıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:13:22. #1.14#
title