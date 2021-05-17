Uganda'da kaçak avlanmaya karşı insansız hava araçları kullanılacak
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Uganda'da kaçak avlanmaya karşı insansız hava araçları kullanılacak

Uganda'da kaçak avlanmaya karşı insansız hava araçları kullanılacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika ülkesi Uganda'da, kaçak avlanmaya karşı insansız hava araçlarının kullanılacağı bildirildi.

Afrika ülkesi Uganda'da, kaçak avlanmaya karşı insansız hava araçlarının kullanılacağı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Uganda Yaban Hayatı Kurumu, sürecin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortak yürütüleceğini açıkladı.

İnsansız hava araçlarıyla yasa dışı avlanmaya karşı mücadele edilmesinin yanında, alınan kayıtların, suçluların yargılanması sürecinde de kullanılacağı aktarıldı.

İnsansız hava araçlarının kullanımı için 28 kişinin geçen ay eğitim aldığı kaydedildi.

Yasa dışı avlanma nedeniyle Uganda ekonomisi her yıl 7 ila 23 milyar dolar zarara uğruyor.

Uganda dışında Kenya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti de kaçak avlanmaya karşı insansız hava araçlarını kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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