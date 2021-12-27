Uganda'da isyancı grubun 29 üyesi gözaltına alındı - Haberler
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Uganda'da isyancı grubun 29 üyesi gözaltına alındı

Uganda'da isyancı grubun 29 üyesi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uganda'da hükümeti devirmeye çalıştığı iddia edilen isyancı grubun 29 üyesi gözaltına alındı.

Uganda'da hükümeti devirmeye çalıştığı iddia edilen isyancı grubun 29 üyesi gözaltına alındı.

Uganda'da uzun süredir iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni hükümetini devirmeye çalıştığı iddia edilen isyancı grubun 29 üyesi gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Uganda'nın merkezinde eğitim kampları kuran Uganda Değişim Koalisyonu (UCFC) adlı grubun bu ay en az 4 polisin ölümüne neden olan saldırıların arkasında olduğu aktarıldı. Polis, gözaltına alınan şüphelilerin UCFC kamplarındaki askeri tatbikatlara katıldığını belirterek, şüphelilerin geçtiğimiz ocak ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından gruba katılmaya karar verdiklerini ifade etti.

Uganda'da bu ayın başlarında Kampala'nın yaklaşık 70 kilometre batısındaki Mityana bölgesinde ve 17 Aralık'ta söz konusu bölgeye yakın bir polis karakoluna düzenlenen saldırılarda 4 polis hayatını kaybetmişti. Grubun söz konusu saldırıları düzenlediği düşünülüyor.

(İHA)

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