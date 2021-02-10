Uganda'da internete getirilen "seçim kısıtlaması" 1 ay sonra kalktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uganda'da internete getirilen "seçim kısıtlaması" 1 ay sonra kalktı

10.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:53
Uganda'da internete getirilen

Uganda'da genel seçimlerden önce internet ve sosyal medyaya getirilen kısıtlama 1 ay sonra son buldu.

Uganda'da genel seçimlerden önce internet ve sosyal medyaya getirilen kısıtlama 1 ay sonra son buldu.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Ogwang, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 14 Ocak'taki genel seçimler öncesinde kısıtlanan erişimin tamamıyla yeniden açıldığını duyurdu.

Bakan Ogwang, "Verdiğimiz rahatsızlıklardan ötürü özür dileriz ancak bu ülkemizin güvenliği içindi." ifadesini kullandı.

Seçimlere günler kala telekomünikasyon şirketlerine erişimi kısıtlaması emri veren Kampala hükümeti, şiddet olaylarını önlemek için bu adımı attığını açıklamıştı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, seçimde oyların yüzde 58,64'ünü, en yakın rakibi Robert Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Seçimlerin ardından muhalif başkan adayı Kyagulanyi'nin başını çektiği Ulusal Birlik Platformunun (NUP) üyesi olan yüzlerce Ugandalının kaçırıldığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Ölü Türk Uzay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uganda'da internete getirilen "seçim kısıtlaması" 1 ay sonra kalktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 15:06:46. #1.15#
title