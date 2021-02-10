Uganda'da internete getirilen "seçim kısıtlaması" 1 ay sonra kalktı
Uganda'da genel seçimlerden önce internet ve sosyal medyaya getirilen kısıtlama 1 ay sonra son buldu.
Uganda'da genel seçimlerden önce internet ve sosyal medyaya getirilen kısıtlama 1 ay sonra son buldu.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Ogwang, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 14 Ocak'taki genel seçimler öncesinde kısıtlanan erişimin tamamıyla yeniden açıldığını duyurdu.
Bakan Ogwang, "Verdiğimiz rahatsızlıklardan ötürü özür dileriz ancak bu ülkemizin güvenliği içindi." ifadesini kullandı.
Seçimlere günler kala telekomünikasyon şirketlerine erişimi kısıtlaması emri veren Kampala hükümeti, şiddet olaylarını önlemek için bu adımı attığını açıklamıştı.
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, seçimde oyların yüzde 58,64'ünü, en yakın rakibi Robert Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.
Seçimlerin ardından muhalif başkan adayı Kyagulanyi'nin başını çektiği Ulusal Birlik Platformunun (NUP) üyesi olan yüzlerce Ugandalının kaçırıldığı ileri sürülmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş