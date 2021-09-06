Uganda'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, çöken inşaat halindeki binanın enkazından en az 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, çöken inşaat halindeki binanın enkazından en az 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Ülkenin başkenti Kampala'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle inşaat halindeki binanın çöktüğü kaydedildi.

Çöken binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Görgü tanıklarından Stephen Kato, çöken binanın molozları altında daha fazla kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kampala Belediye Başkanı Salim Uhuru da enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ülkede son dönemde çok sık inşaat halindeki binaların çökmeye başladığına dikkati çeken Uhuru, konuyla ilgili soruşturma açılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak