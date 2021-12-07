Uganda'da ilk kez 7 kişide omicron varyantı tespit edildi - Haberler
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Uganda'da ilk kez 7 kişide omicron varyantı tespit edildi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Uganda'da ilk kez 7 kişide omicron varyantı tespit edildi

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da 7 kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da 7 kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Uganda Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, omicron varyantı tespit edilen 7 kişinin yurt dışından geldiği belirtildi.

Açıklamada, Nijerya'dan gelen 5 yolcu ile Güney Afrika Cumhuriyeti'den gelen 2 yolcuda omicron varyantı tespit edildiği kaydedildi.

Omicron varyantı tespit edilen kişilerin karantinaya alınarak gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Uganda'da şimdiye kadar 127 bin 708 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, 3 bin 258 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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