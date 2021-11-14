Uganda'da iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için bambu dikimi artırılacak - Haberler
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Uganda'da iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için bambu dikimi artırılacak

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Uganda'da iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için bambu dikimi artırılacak

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için bambu bitkisinin dikiminin yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için bambu bitkisinin dikiminin yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Uganda Bambu Derneği Genel Sekreteri Flavia Nabugere, ülkedeki orman restorasyonu programı kapsamında 2029'a kadar en az 2,5 milyon hektarlık alanın bambu bitkisine ayrıldığını açıkladı.

Bambunun gezegeni ısıtan gazlardan biri olan karbondioksiti emici özelliğe sahip olduğunu belirten Nabugere, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkedeki bambu bitkisinin ekimini artıracaklarını kaydetti.

Nabugere, bitkinin ekimi için 370 bambu çiftçisini bir araya getirdiklerini dile getirerek, bu alanda 45,8 milyon dolar destek sağlanacağı bilgisini paylaştı.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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