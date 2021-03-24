Uganda'da "hükümeti devirmeye teşebbüsle" suçlanan bir ABD vatandaşı gözaltına alındı

Uganda'da bir ABD vatandaşının, "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Uganda'da bir ABD vatandaşının, "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Uganda polisi tarafından yapılan açıklamada, Guy Smith isimli ABD vatandaşının, ülkenin batı bölgesindeki evinde gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alındıktan sonra başkent Kampala'ya getirilen Smith, hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

Uganda polisi, Smith'in gözaltına alınmasıyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Dış güçlerin ülkenin iç işlerine karıştığını ileri süren Uganda hükümeti, 14 Ocak'taki seçim öncesi bazı YouTube hesaplarını kapatmış ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarını kısıtlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak