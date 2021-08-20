Uganda'da hükümet, 50'den fazla STK'nin çalışmalarını durdurdu
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Uganda'da hükümet, 50'den fazla STK'nin çalışmalarını durdurdu

Uganda'da hükümet, 50'den fazla STK'nin çalışmalarını durdurdu
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da "yönetmeliklere uymadıkları" gerekçesiyle 50'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da "yönetmeliklere uymadıkları" gerekçesiyle 50'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.

Hükümete bağlı Sivil Toplum Kuruluşları Ofisince yapılan yazılı açıklamada, çalışmaları askıya alınan STK'lerin yıllık beyannamelerini ve denetleme raporlarını tamamlamadıkları kaydedildi.

Ofis, aralarında Chapter Four Uganda'nın da bulunduğu ve çoğunluğu insan hakları örgütü olan 50'den fazla STK'nin çalışmalarını durdurduklarını duyurdu.

Uganda merkezli Africa Institute for Energy Governance Başkanı Dickens Kamugisha, alınan kararı eleştirerek "Tüm bunlar STK ve vatandaşlara yönelik siyasi tacizin bir parçasıdır." dedi.

Uganda İletişim Komisyonu (UCC), 14 Ocak'taki genel seçimler öncesi tüm sosyal medya ve mesajlaşma araçlarını kısıtlama ve bazı YouTube kanallarını da kapatma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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