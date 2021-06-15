Uganda'da hastalara oksijen tüpü yetişmiyor

Uganda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ardından hastanelerde oksijen tüpü kıtlığı görülüyor.

Uganda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ardından hastanelerde oksijen tüpü kıtlığı görülüyor.

Ülkenin Entebbe, Jinja, Lira, Mbale, Soroti, Masaka ve Gulu gibi kentlerindeki hastanelerde oksijen üretimi hastaların ihtiyaçlarını karşılamazken, ülkede her gün 1000 yeni vaka kaydedilmeye başlandı.

Masaka Hastanesi Direktörü Dr. Nathan Onyach, hastanedeki oksijen üretim makinesinin bozulduğunu ve destek olamadıkları bazı hastaların ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Lira Hatanesi Sözcüsü Denis Otto ise oksijen kıtlığı yaşadıklarını, mevcut miktarın hastalara yetmediğini dile getirdi. Otto, hastanelerinde 15 hastanın ihtiyaç duymasına rağmen sadece 13 oksijen tüpüne sahip olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Diana Atwine, vaka sayılarının çok hızlı arttığını, oksijen üretim tesislerinin sayısının artması için de çaba gösterdiklerini açıkladı.

Öte yandan, ülkedeki özel hastanelerde oksijen stokları dolu hastanelerin ise hastalardan yüksek ücret talep ettiği öğrenildi.

Şimdiye kadar 63 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede 434 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş