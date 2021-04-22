Uganda'da halkın yüzde 30'u gıda sorunuyla karşı karşıya
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Uganda'da halkın yüzde 30'u gıda sorunuyla karşı karşıya

Uganda'da halkın yüzde 30'u gıda sorunuyla karşı karşıya
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Uganda'da halkın yüzde 30'unun gıda sorunu ile karşı karşıya olduğu açıklandı.

Uganda'da halkın yüzde 30'unun gıda sorunu ile karşı karşıya olduğu açıklandı.

Uganda Tarım Bakanı Pius Wakabi, ülkenin farklı bölgelerinde tarımsal üretim olmasına rağmen gıda sorunun devam ettiğini dile getirdi.

Wakabi, "Uganda nüfusunun yüzde 30'u gıda sorunuyla karşı karşıya." dedi.

Yetersiz beslenmenin insan sağlığını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Wakabi, özellikle çocuklarda bodurluğun belirgin şekilde gözlendiğini belirtti.

Wakabi, "Nüfusun yüzde 30'u, Dünya Sağlık Örgütü sınırı olan günlük 2.200 kalorinin aksine 1.830 kalori ile besleniyor." ifadesini kullandı.

Özellikle Burundi ve Güney Sudan gibi komşu ülkelerden çok sayıda mültecinin sığındığı Doğu Afrika ülkesi Uganda, "Afrika kıtasının en çok mülteci kabul eden ülkesi" olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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