Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis
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Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis

Afrika ülkesi Uganda'da dağ gorilini öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası verildi.

Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis
31.07.2020 01:53 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:56

Afrika ülkesi Uganda'da dağ gorilini öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası verildi.

4 Haziran'da yakalanan ve yapılan soruşturma sonucu gorili mızrakla öldürdüğünü kabul eden şüpheli mahkemeye çıkartıldı.

Veteriner Kalema-Zikusoka, Rafiki adlı gorilin şüpheliye saldırdığına dair hiçbir emarenin olmadığını savunarak, "Muhtemelen şüpheli kişi avlanmak için gorilin bulunduğu alana geldi ve gorille karşılaştı." dedi.

Mahkeme şüpheliyi 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Uganda Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Bashir Hangi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu cezanın diğer avcılara örnek ve caydırıcı olmasını umuyoruz. Yaban hayatı hepimize aittir." ifadelerini kullandı.

Uganda Yaban Hayatı İdaresi, 1 Haziran'da kaybolan gorilin ertesi gün ölü bulunduğunu açıklamış ve goril üzerinde yapılan otopsi sonucu hayvanın mızrakla öldürüldüğü tespit edilmişti.

Kongo, Uganda ve Ruanda'da yaklaşık bin goril koruma altına yaşıyor.

Kaynak: AA

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