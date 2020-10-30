Uganda'da genel seçimi izleyecek sivil inisiyatif yasaklandı
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Uganda'da genel seçimi izleyecek sivil inisiyatif yasaklandı

30.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:18
Uganda'da genel seçimi izleyecek sivil inisiyatif yasaklandı

Uganda'da gelecek yıl başında yapılacak genel seçimleri takip etmek için kurulan sivil inisiyatife yasak getirildi.

Uganda'da gelecek yıl başında yapılacak genel seçimleri takip etmek için kurulan sivil inisiyatife yasak getirildi.

Uganda Sivil Toplum Örgütleri Ulusal Bürosu Basın Sözcüsü Patrick Onen Ezaga, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 60'tan fazla örgütün bir araya gelerek kurduğu Ulusal Seçim İzleme-Uganda İnisiyatifinin yasalara uygun olmadığını belirtti.

Örgüte bağlı çok sayıda sivil toplum kuruluşunun faaliyet izninin bulunmadığını aktaran Ezaga, inisiyatifin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Şubat 2021'de başkanlık ve Meclis seçimlerinin yapılacağı ülkede, anayasada yapılan değişiklikle 76 yaşındaki Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin tekrar aday olmasının yolu açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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