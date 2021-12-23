Uganda'da doktorlar Omicron varyantındaki artış nedeniyle greve son verdi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Uganda'da maaşlarına zam talebiyle grev başlatan doktorlar, Kovid-19'un Omicron varyantı vakalarının artması nedeniyle grevlerine son verdiklerini duyurdu.
Uganda'da maaşlarına zam talebiyle grev başlatan doktorlar, Kovid-19'un Omicron varyantı vakalarının artması nedeniyle grevlerine son verdiklerini duyurdu.
Uganda Tabipler Birliği Başkanı Hebert Luswata, AA muhabirine, "Omicron varyantının çok hızlı yayıldığını gözlemledik. Ugandalıların hayatlarını korumak için grev kararımızdan vazgeçtik." dedi.
Hükümetle görüşmelere devam edeceklerini belirten Luswata, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve maaşlarına zam talep ettiklerini belirtti.
Uganda'da doktorlar 21 Kasım'da grev kararı almıştı.
Ülke Meclisinde 50 milletvekilinde Omicron varyantı tespit edilmişti.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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