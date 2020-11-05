Uganda'da devlet başkanlığı seçimi 14 Ocak'ta yapılacak
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Uganda'da devlet başkanlığı seçimi 14 Ocak'ta yapılacak

05.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:08
Uganda'da devlet başkanlığı seçimi 14 Ocak'ta yapılacak

Afrika ülkesi Uganda'da devlet başkanlığı seçiminin 14 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.

Afrika ülkesi Uganda'da devlet başkanlığı seçiminin 14 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.

Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Paul Bukenya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı seçiminin 14 Ocak 2021'de yapılacağını duyurdu.

Bukenya, detaylı takvim ve programın ileriki günlerde açıklanacağını kaydetti.

Uganda'da devlet başkanlığı için 11 aday yarışacak.

34 yıldır iktidarda bulunan Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de yeniden başkan adayı oldu. 1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanarak başkanlık koltuğunda oturmayı sürdürmüştü.

Adaylık başvurusu yapan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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