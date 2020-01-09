Uganda'da bina çöktü: 6 ölü, 3 yaralı
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Uganda'da bina çöktü: 6 ölü, 3 yaralı

Uganda'nın başkenti Kampala'daki bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

09.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:04
Uganda'da bina çöktü: 6 ölü, 3 yaralı

Uganda'nın başkenti Kampala'daki bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Uganda Yangın ve Acil Müdahale Genel Müdür Yardımcısı Hassan Kyangai, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkent Kampala'ya bağlı Kansanga'da, inşaat halindeki bir binanın henüz belirlenmeyen bir nedenle çöktüğünü bildirdi.

Kyangai, kazada 6 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Kyangai, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: AA
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