Uganda'da başkanlık yarışını Museveni önde götürüyor
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Uganda'da başkanlık yarışını Museveni önde götürüyor

15.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:44
Uganda'da başkanlık yarışını Museveni önde götürüyor

Uganda'da dün yapılan genel seçimlerde başkanlık yarışını mevcut Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin önde götürdüğü bildirildi.

Uganda'da dün yapılan genel seçimlerde başkanlık yarışını mevcut Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin önde götürdüğü bildirildi.

Uganda Seçim Komisyonunun verilerine göre, Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı Museveni, şimdiye kadar sayılan oyların yaklaşık 1 milyon 536 binini, en büyük rakibi Ulusal Birlik Platformunun adayı Robert Kyagulanyi ise 647 bin 146'sını aldı.

17 milyondan fazla seçmenin olduğu ülkede yaklaşık 35 bin seçim merkezi bulunuyor.

Parlamentoda 426 koltuğa sahip ülkede devlet başkanlığı için 11 aday yarışıyor.

Uganda, seçimden 2 gün önce sosyal medya araçları ve mesajlaşma uygulamalarına kısıtlama getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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