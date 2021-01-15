Uganda'da asker, muhalif devlet başkanı adayı Kyagulanyi'nin evini bastı

Uganda'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimi oyları sayılırken yarışı ikinci sırada götüren muhalif aday Robert Kyagulanyi'nin evinin asker tarafından basıldığı bildirildi.

Uganda'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimi oyları sayılırken yarışı ikinci sırada götüren muhalif aday Robert Kyagulanyi'nin evinin asker tarafından basıldığı bildirildi.

"Bobi Wine" ismiyle bilinen ünlü şarkıcı ve milletvekili Kyagulanyi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Askerler çitleri atlayarak evimizin etrafını sardı. Kuşatma altındayız." ifadesini kullandı.

Askerlerin kendilerine açıklama yapmadığını ve bilgi vermediğini belirten Kyagulanyi "Başımız belada." paylaşımında bulundu.

Başkanlık için 11 aday yarışıyor

17 milyondan fazla seçmenin olduğu ülkede devlet başkanlığı için 11 aday yarışıyor.

Uganda'da devlet başkanı seçimi sonuçları yarın açıklanacak.

Seçimi mevcut Devlet Başkanı Yoweri Museveni önde götürüyor.

Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı Museveni, şimdiye kadar sayılan oyların yaklaşık 2,2 milyonunu, en büyük rakibi Ulusal Birlik Platformunun adayı Robert Kyagulanyi ise 941 binini aldı.

Uganda 14 Ocak'ta yapılan seçimden 2 gün önce sosyal medyaya ve mesajlaşma uygulamalarına kısıtlama getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak