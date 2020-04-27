Uganda'da 883 mahkuma Kovid-19 affı
Afrika ülkesi Uganda'da 883 mahkum yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında serbest bırakıldı.
27.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:58
Afrika ülkesi Uganda'da 883 mahkum yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında serbest bırakıldı.
Uganda Cezaevleri Hizmetleri Sözcüsü Frank Baine, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek ve cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla 883 mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.
Ülkede 79 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, şimdiye kadar virüs nedeniyle ölüm yaşanmadı.
Kaynak: AA