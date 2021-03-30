Uganda'da 38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uganda'da 38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Uganda'da 38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı

Uganda'da 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Harriet Kanyago, öğretmen hayaline kavuşabilmek için yıllar sonra ilkokula başladı.

Uganda'da 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Harriet Kanyago, öğretmen hayaline kavuşabilmek için yıllar sonra ilkokula başladı.

Uganda'nın Budaka İlçesi'ndeki Mugiti kabasında yaşayanve 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Harriet Kanyago öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için 30 yıl sonra ilkokul sıralarına geri döndü. Azminden vazgeçmeyen Kanyago, kendisinden 30 yaş küçük çocuklarla aynı sırada eğitim görüyor. NBS TV'de yer alan haberine göre Kanyago'nun ilkokul öğretmenliği yapmak istediği ve İngilizce öğrenmeye başladığını aktardı. Yerel medyaya konuşan Kanyago, " Çocuklarıma bakmam gerektiği için okumaya fırsat bulamadım. Çok şey kaybettim gibi gözükse de aslında kaybettiğim hiçbir şey yok. Yeni küçük arkadaşlarımla eğitim görmek heyecan verici" ifadelerine yer verdi. 


- Uganda
Uganda'da 38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı
Uganda'da 38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım
Magazin Burcu Biricik Birkan Sokullu Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uganda'da 38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:16:59. #1.15#
title