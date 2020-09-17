Uganda'da 220 mahkum hapisten kaçtı
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Uganda'da 220 mahkum hapisten kaçtı

Uganda'da 220 mahkumun, hapishanedeki cephaneliğe girerek 15 tüfek aldığı ve hapisten kaçtığı duyuruldu.

Uganda'da 220 mahkum hapisten kaçtı
17.09.2020 19:22 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:26

Uganda'da 220 mahkumun, hapishanedeki cephaneliğe girerek 15 tüfek aldığı ve hapisten kaçtığı duyuruldu. Mahkumların, Uganda Halk Savunma Gücü (UPDF) askerlerinden birini öldürdüğü ifade edildi.

Uganda'nın Kuzey Bölgesi'ndeki Moroto Bölgesi'nde bir kasabada bulunan Singila hapishanesinden 220 mahkumun kaçtığı ifade edildi. Mahkumların, hapishanenin cephaneliğine girdiği ve 15 kadar tüfekle Moroto Dağı'na gittikleri belirtildi. Ugandalı yetkili Johnson Byabashaija, "Mahkumların personeli alt etmesi ve yaklaşık 15 tüfeğin bulunduğu cephaneliğe erişmesi üzerine hapishaneden bir kaçış oldu. Şu anda kaçak durumundalar. Çatışma çıktı ve Moroto Dağı'na doğru koştular" dedi.


Kaynak: DHA

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