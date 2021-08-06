Uganda'da 219 mahkum firar etti
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Uganda'da 219 mahkum firar etti

Uganda'da 219 mahkum firar etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da 219 mahkumun hapishaneden firar ettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da 219 mahkumun hapishaneden firar ettiği bildirildi.

Moroto bölgesi askeri sözcüsü Peter Magisha, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Moroto bölgesinde bulunan bir hapishaneden 219 mahkumun firar ettiğini açıkladı. Magisha, firar sırasında çıkan olaylarda bir asker ile 3 mahkumun hayatını kaybettiğini aktardı.

Firar eden mahkumlardan 7'si yakalanırken diğerlerinin bulunması için havadan ve karadan arama başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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