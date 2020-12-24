Uganda'da 1,3 milyon mülteci "gıda kriziyle" karşı karşıya
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Uganda'da 1,3 milyon mülteci "gıda kriziyle" karşı karşıya

24.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:53
Uganda'da 1,3 milyon mülteci

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle "Afrika ülkesi Uganda'da yaklaşık 1,3 milyon mültecinin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle "Afrika ülkesi Uganda'da yaklaşık 1,3 milyon mültecinin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Uganda Direktörü El-Khidir Daloum, gıda krizinden özellikle kadın ve çocukların olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Daloum, "Yardımlardaki azalma nedeniyle Uganda'daki 1,26 milyon mülteci gıda kriziyle karşı karşıya." dedi.

Özellikle Burundi ve Güney Sudan gibi komşu ülkelerden milyonlarca mültecinin Uganda'ya sığındığını vurgulayan Daloum, "Kovid-19, bu korkunç zamanda dünyanın mültecilere sırtını dönmesi için bahane olmamalı." ifadesini kullandı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda, "Afrika kıtasının en çok mülteci kabul eden ülkesi" olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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