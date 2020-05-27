Uganda Cumhurbaşkanı Museveni'nin müsteşarı Sudan'da Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Uganda Cumhurbaşkanı Museveni'nin müsteşarı Sudan'da Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin müsteşarı Necva Abbas Kadeh ed-Dem'in Sudan'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda Cumhurbaşkanı Museveni'nin müsteşarı Sudan'da Kovid-19'dan hayatını kaybetti
27.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:49

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin müsteşarı Necva Abbas Kadeh ed-Dem'in Sudan'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, Uganda Cumhurbaşkanı Müsteşarı ve Büyükelçi Dem, Kovid-19 nedeniyle başkent Hartum'daki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Aslen Sudanlı olan Dem, İsrail ile Sudan arasında Uganda'daki ilişkileri normalleştirme görüşmesinin de mimarı olarak biliniyordu.

Büyükelçi Dem, devrik lider Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı döneminde de Uganda-Sudan ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol üstlenmişti.

Sudan'da 4 bin 146 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 184 kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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