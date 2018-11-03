Uganda Büyükelçisi 29 Ekim Töreni'ndeki Görüntüleri Nedeniyle Ankara'ya Geri Çağırıldı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 29 Ekim Töreni'nde Romalı kıyafeti giyen Uganda Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp'ı Ankara'ya geri çağırdı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu: "Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır."