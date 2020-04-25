Uganda Büyükelçiliği'nden Antalya'ya koronavirüs teşekkürü Uganda Büyükelçiliği'nden Antalya'ya koronavirüs teşekkürüAntalya İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'dan Antalya'ya gelen Ugandalı A.K.

Uganda Büyükelçiliği'nden Antalya'ya koronavirüs teşekkürü

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'dan Antalya'ya gelen Ugandalı A.K.'dan bulaşması sonucu koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Antalya Valiliği tarafından misafir edilen 6 Ugandalı'nın yapılan izolasyon sonrası testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Uganda Büyükelçiliği, vatandaşlarının tedavisinden dolayı Antalya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

İstanbul'da çalışan A.K., yaklaşık 20 gün önce yaşadığı Antalya'ya geri döndü. Ugandalı 5 arkadaşı ile aynı evde yaşayan A.K. İstanbul'dan döndükten 2 gün sonra ateş ve halsizlik nedeniye Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne başvurunca koronavirüs (Covid-19) olduğu ortaya çıktı ve tedaviye alındı.

3'Ü POZİTİF, 3'Ü TAŞIYICI

Harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, A.K.'nın konsolosluk aracılığıyla ulaştıkları adreste filyasyon çalışması sonrası 5 Ugandalı arkadaşının da olduğunu tespit etti. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 5 Ugandalı'dan ikisinde de testler pozitif çıktı. Antalya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, 3'ünü evde, 2 Ugandalı'yı da özel bir misafirhanede ayrı ayrı odalarda 14 günlük karantinaya aldı. Tedavi ve takibin ardından 6 Uganda vatandaşının son testleri negatif çıkınca İl Sağlık Müdürlüğü evde izolasyon karantinasına son verdi. Ugandalılar, valilik ve sağlık müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

TÜM EKİPLER TİTİZ ÇALIŞIYOR

Uganda Büyükelçiliği, vatandaşlarının tedavisinde gösterilen hassasiyetten dolayı Antalya Valiliği'ne ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Sağlık Bakanlığı'nın talimat ve rehberleri doğrultusunda Antalya'da bulunan ve hastalanan herkesin tedavi ve takibi, üstün bir gayret içerisinde tüm kurumların işbirliğiyle başarıyla sürdürülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de büyük mücadele verdiği Covid-19 sürecinde ihtiyaç duyan kişilere ulaşmada ve tedavilerini başarıyla tamamlama aşamalarında tüm ekipler titizlikle ve dikkatle çalışmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA