Uganda: Afrika'yı adaletsizlikten korumak için BM'de reform şart

Uganda Devlet Bakanı Henry Okello Oryem, Afrika kıtasına geçmişte yapılan haksızlıkların telafisinin yolunun Birlemiş Milletlerde yapılacak reformla mümkün olduğunu belirtti.

Uganda Devlet Bakanı Henry Okello Oryem, Afrika kıtasına geçmişte yapılan haksızlıkların telafisinin yolunun Birlemiş Milletlerde yapılacak reformla mümkün olduğunu belirtti.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Afrika ülkelerinin dışişleri bakanlarını "BM'de reform" gündemiyle başkent Kampala'da misafir eden Uganda'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Oryem, toplantıda "adalet" vurgusu yaptı.

"Afrika'yı adaletsizlikten korumak için BM'de reform yapılmak zorunda." diyen Oryem, BM'nin meşruiyetini ve ahlaki üstünlüğünü korumasının BM Güvenlik Konseyinde kapsamlı bir reform yapılmadan mümkün olamayacağını dile getirdi.

Uganda'nın Afrika ülkelerinin daha önce açıkladığı Ezulwini Mutabakatı ve Sirte Deklarasyonuna bağlılığı sürdürdüğünü ifade eden Oryem, " Reform, Afrika kıtasına yapılan tarihi haksızlıklarının telafi edilebilmesi için tek uygun seçenek." diye konuştu.

Afrika ülkeleri bakanları 2005 yılında Esvatini'de yaptıkları Ezulwini Mutabakatı'yla kıtanın BM Güvenlik Konseyinde en az bir daimi temsilciliğe sahip olmasını istemişti.

Toplantıya, kıta ülkelerini temsilen Kenya, Uganda, Senegal, Zambiya, Sierra Leone, Kongo Cumhuriyeti, Libya ve Namibya'dan temsilciler katıldı.

Veto hakkına sahip 5 ülkenin istekleri doğrultusunda müdahaleler ve ambargolarla karşılaşan Afrika ülkeleri, uzun yıllardır kendi sorunları için üretilen çözümün de parçası olmayı talep ediyor.

Birleşmiş Milletler'deki en büyük bölgesel gruba sahip olan ve 54 ülkeyi içinde barındıran Afrika Grubu, tüm BM üyelerinin yaklaşık yüzde 28'ini teşkil ediyor.