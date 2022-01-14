Uganda, 400 bin doz Kovid-19 aşısını imha edecek

Uganda, son kullanma tarihi geçen 400 bin doz Kovid-19 aşısını imha edeceğini duyurdu.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, ülkenin kuzey bölgesine gönderilen Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanım süresi geçtiği için imha edileceğini açıkladı.

Yaklaşık 400 bin doz aşının, aşılamaya katılımın düşük olmasından ötürü kullanılamadığını dile getiren Aceng, ulusal çapta yürütülen aşılama kampanyasına hız vererek, Ocak 2022 sonuna kadar 15 milyonun üzerinde kişiyi aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

Şimdiye kadar 157 bin vakanın görüldüğü ülkede, 13 milyon doza yakın aşı uygulandı.

Bazı Afrika ülkelerinde de bağış olarak gönderilen Kovid-19 aşıları, kullanım sürelerinin bitmeye yakın olması nedeniyle kullanılamamıştı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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