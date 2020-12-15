Uganda, 120 Burundili mülteciyi ülkesine iade etti

Afrika ülkesi Uganda'nın 120 Burundili mülteciyi ülkesine iade ettiği bildirildi.

Uganda İçişleri Bakanı Gervais Ndirakobuca, basına yaptığı a çıklamada, "Nakivale mülteci kampı ve başkent Kampala'daki 120 Burundili mülteci ülkesine gönderildi." dedi.

Ndirakobuca, 17 Aralık'ta da başka bir Burundili mülteci kafilesinin ülkesine gönderileceğini aktardı.

Burundili mültecilerin iade işleminin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) koordinesinde yapıldığı vurgulandı.

Burundi'de 2015'te yaşanan siyasi kriz nedeniyle binlerce kişi komşu ülkelere sığınmıştı.

Uganda, 42 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor

Doğu Afrika ülkesi Uganda, Afrika kıtasının en çok mülteci kabul eden ülkesi olarak biliniyor.

Yaklaşık 43 milyon nüfusa sahip ülkede, komşu ülkelerden 1 milyonu aşkın mülteci bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak