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ÜG Horozkentspor'un kadınları yeni sezona hazır

ÜG Horozkentspor'un kadınları yeni sezona hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonda Denizli'yi Kadınlar 2. Liginde temsil edecek olan ÜG Horozkentspor, yeni sezona hız kesmeden hazırlanmaya devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) - Yeni sezonda Denizli'yi Kadınlar 2. Liginde temsil edecek olan ÜG Horozkentspor, yeni sezona hız kesmeden hazırlanmaya devam ediyor.

Yeni sezonda Denizli'yi Kadınlar 2. Liginde temsil edecek olan ÜG Horozkentspor 30 Ocak tarihinde başlayacak lig için hazırlıklarını Teknik Sorumlu Özkan Ceylan nezaretinde sürdürüyor. Teknik Sorumlu Özkan Ceylan hedeflerinin 1'inci lig olduğunu belirterek yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Türkiye Kadınlar 2'nci liginin 30 Ocak 2022 tarihinde başlayacağını vurgulayan yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Özkan Ceylan, "Gruplar henüz belli değil. 27 takım ikinci mücadele ligde mücadele etmek için başvurmuş. Grupların belirlenmesini bekliyoruz. Fazla bir zaman kalmadı. Ancak en azından tarihler belli oldu. İlk maçımıza inşallah 30 Ocak'ta çıkacağız. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Bir sıkıntımız yok. Sadece havaların değişiminden dolayı biraz hastalıklarla boğuşuyoruz. Grip olan birden çok hastamız var. Bunun dışında gayet iyiyiz. Kızlarımız gayet özverili bir şekilde çalışıyorlar. Teknik ekibimiz yine çok iyi ve uyumlu bir şekilde görevlerini yapıyorlar" dedi.

Milli takım oyuncusu ter döküyor

ÜG Horozkentspor'un milli oyuncusu ve takım kaptanı Havane Dilbe'de Horozkentspor olarak hedeflerinin hep üst lige çıkmak başarı yakalamak olduğunun altını çizererek, "Ben altı yıldır burada futbol oynuyorum. Bu sürede çok başarı yakaladım. Yeni sezonda da hedefimiz şampiyonluk. Bunun için de çok sıkı bir şekilde dur durak bilmeden çalışıyoruz. Ben de daha önce defalarca U17, U19 ve A takımı milli takımına seçildim. Tabi çok güzel bir duygu bu. İnşallah yeni sezonda da milli takıma seçilmek ve Denizlimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

ÜG Horozkentspor'un kadınları yeni sezona hazır

ÜG Horozkentspor'un kadınları yeni sezona hazır

ÜG Horozkentspor'un kadınları yeni sezona hazır

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