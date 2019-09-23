Ufuk Üniversitesi'nden paralimpik sporculara sağlık sponsorluğu

23.09.2019 16:14

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile Ufuk Üniversitesi arasında milli sporcular ve ailelerini kapsayan sağlıkta iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversitede gerçekleşen imza törenine Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Op. Dr. Orhan Girgin, rektör Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, federasyon as başkanları İrfan Çelik ve İlhami Kılınçkaya ile akademisyenler katıldı.

Girgin, protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Daha önce futbol takımını davet etmiştik. Bütün engelli arkadaşlarımızı ücretsiz tedavi edeceğimize söz vermiştik. İnşallah bundan sonra bunu yapacağız. Bizim için engelli kelimesi yok. Protokolün kağıda dökülmesi daha güzel. Biz sporcularımızın ve ailelerinin tedavilerini yapacağız." diye konuştu.

Rektör Tezcaner ise "Daha önce sporcularımızı davet ettiğimizde başarılarını çok güzel anlattılar. Bizler engellerin bedende değil kafalarda olduğunu biliyoruz. Yeter ki bu engeli aşalım. Bunun nasıl olduğunu sporcular bizlere ve öğrencilere gösterdi. Çocuklar, sporcularımızın başarı öyküleriyle gurur duydular." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak böyle bir anlaşmayı ilk defa Ufuk Üniversitesi ile yaptıklarını vurgulayan Çelik de "Bu konuda çocuklarımıza koca bir hastanenin hizmet vermesi önemli ve gurur verici. Spora ve sporculara çok değerli olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından milli sporcu ve ailelerine sürekli sağlık hizmeti verecek iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA