Ufuk'un Kalbimizdeki Yeri Hiç Dolmayacak"

Hatay'ın Hassa ilçesinde, kaybolduktan 8 gün sonra Amanos Dağları eteklerinde cansız bedenine ulaşılan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın anaokul öğretmeni Yeşim Navruz Sivri, öğrencisini anlattı.

Kırıkhan 15 Temmuz Anaokulu öğretmeni Sivri, AA muhabirine, Ufuk'un kaybolduğunu öğrendiği andan itibaren, onu ilk gördüğü an ve geçen zamanda nasıl anıları olduğunu düşündüğünü söyledi.

Acı haberi aldığında yıkıldığını aktaran Sivri, "Kelimelerin tükendiği an vardır ya, hiçbir şey söylenemez. İşte tam olarak yaşadığım buydu, çok üzüldüm ve etkilendim." dedi.

Öğrencisiyle ilgili anılarını anlatırken ağlayan Sivri, "Ufuk, özel bir öğrenciydi. Belki çok konuşmaz, belki kelimelerle ifade etmezdi bazı şeyleri ama duygularını gözleri anlatıyordu. Ufuk kendince çok farklıydı. Özellikle çizdiği resimler yaşıtlarının çok üstündeydi ve her seferinde şaşırtıyordu beni." diye konuştu.

Sivri, sınıf arkadaşlarının da Ufuk'u çok sevdiğini aktararak şunları kaydetti:

"Sınıftaki uyumu ve arkadaşlarına bağlılığı beni etkilerdi. Paylaşmayı severdi. O kadar sevgi doluydu ki herkese gülücük saçar ve sarılırdı. Onun sınıfımızdaki, kalbimizdeki yeri hiç dolmayacak. Yaptığı resimleri ve ödevleri toplayıp bir köşe oluşturmayı düşünüyorum. Ayrıca okul açıldığında, ailesi ve sınıf arkadaşlarıyla Ufuk için bir program düşünüyoruz."

Annesinin de Ufuk'la çok yakından ilgilendiğini dile getiren Sivri, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde Tatar'ı bulamamıştı. Ufuk Tatar'ın kaybolduktan 8 gün sonra cesedine ulaşılmıştı.