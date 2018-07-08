8 Gün Önce Kaybolan Ufuk'un Cansız Bedeni Saatler Sonra Dağdan İndirildi!

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Amanos Dağları eteklerinde kaybolduktan 8 gün sonra bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni dağdan indirildi, ailesi acı haberle yıkıldı.

18 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufuk Tatar'ın, olay yerine 5 kilometre uzaklıktaki Yolluklar Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgesinde cansız bedeni bulundu.

CANSIZ BEDENİ DAĞDAN İNDİRİLDİ

Küçük çocuğun cansız bedeni kurtarma ekipleri ve jandarma tarafından dağdan indirildi. Araçla getirilen Ufuk'un cesedi ambulans ile Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLESİ FENALIK GEÇİRDİ

Evlatlarının ölü bulunduğunu Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde öğrenen anne Durdu baba Muhammet Tatar fenalık geçirip gözyaşlarına boğuldu. Evin yakınında bir de ambulans hazır bekletildi.

Ufuk'un ikizi Uğur ile anne ve babası kaymakamlığın tahsis ettiği minibüsle ilçe merkezine götürüldü.

Ailenin taziyeleri Kırıkhan ilçesindeki evlerinde kabul etmek ve cenazeyi de orada toprağa vermek istedikleri öğrenildi.